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    Юстина Ковальчик: «Логинов и Старых честно отбыли свое наказание и вернулись в спорт по правилам»

    Теги сборная России сборная России жен сборная Франции допинг Юстина Ковальчик сборная Польши жен Вольфганг Пихлер Мартен Фуркад Александр Логинов Ирина Старых

    Польская лыжница Юстина Ковальчик прокомментировала конфликт Мартена Фуркада и российских биатлонистов.

    «Жаль, что спорт иногда уходит на второй план. Логинов и Старых честно отбыли свое наказание и вернулись в спорт по правилам. Должны быть изменены эти правила или нет – это уже совсем другой вопрос.

    Еще я поддерживаю мнение Вольфганга Пихлера. В одном интервью он сказал, что ловить спортсменов – это одно, но надо искать тех, кто стоит за всей этой системой», – написала Ковальчик.

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