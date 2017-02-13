Польская лыжница Юстина Ковальчик прокомментировала конфликт Мартена Фуркада и российских биатлонистов.

«Жаль, что спорт иногда уходит на второй план. Логинов и Старых честно отбыли свое наказание и вернулись в спорт по правилам. Должны быть изменены эти правила или нет – это уже совсем другой вопрос.

Еще я поддерживаю мнение Вольфганга Пихлера. В одном интервью он сказал, что ловить спортсменов – это одно, но надо искать тех, кто стоит за всей этой системой», – написала Ковальчик.