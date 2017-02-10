Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лаура Дальмайер: «Было бы здорово, если бы русские признали свои ошибки»

    Теги сборная России сборная России жен сборная Германии жен сборная Франции допинг Екатерина Глазырина Мартен Фуркад Александр Логинов Лаура Дальмайер

    Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала отстранение россиянки Екатерины Глазыриной на основании доклада Ричарда Макларена.

    «Настало время очистить биатлон полностью, а не по частям. Было бы здорово, если бы и сами русские признали свои ошибки», – сказала Дальмайер.

    Также спортсменка оценила критику француза Мартена Фуркада в отношении Александра Логинова.

    «Думаю, это здорово, что он так борется за чистый спорт. Могла бы я делать так же? Я предпочитаю сосредоточиться на спорте. Я не из такого типа людей», – отметила Дальмайер.

    Опрос

    Фуркад против России. Это война навсегда?

    40922 голосa 16
    • Да, все только начинается
      70%
    • Нет, парни скоро помирятся
      30%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться