Лаура Дальмайер: «Было бы здорово, если бы русские признали свои ошибки»
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала отстранение россиянки Екатерины Глазыриной на основании доклада Ричарда Макларена.
«Настало время очистить биатлон полностью, а не по частям. Было бы здорово, если бы и сами русские признали свои ошибки», – сказала Дальмайер.
Также спортсменка оценила критику француза Мартена Фуркада в отношении Александра Логинова.
«Думаю, это здорово, что он так борется за чистый спорт. Могла бы я делать так же? Я предпочитаю сосредоточиться на спорте. Я не из такого типа людей», – отметила Дальмайер.
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