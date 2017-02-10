Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала отстранение россиянки Екатерины Глазыриной на основании доклада Ричарда Макларена.

«Настало время очистить биатлон полностью, а не по частям. Было бы здорово, если бы и сами русские признали свои ошибки», – сказала Дальмайер.

Также спортсменка оценила критику француза Мартена Фуркада в отношении Александра Логинова.

«Думаю, это здорово, что он так борется за чистый спорт. Могла бы я делать так же? Я предпочитаю сосредоточиться на спорте. Я не из такого типа людей», – отметила Дальмайер.