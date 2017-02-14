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    Мартен Фуркад: «В 43 года буду выращивать помидоры на юге Франции и пить хорошее вино»

    Теги сборная Франции Мартен Фуркад

    Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал, чем будет заниматься, когда ему исполнится 43 года – в том самом возрасте, когда норвежец Уле Эйнар Бьорндален завоевал свою 45-ю медаль чемпионатов мира.

    «В 43 года я буду выращивать помидоры на юге Франции и пить хорошее вино.

    – Ты уже не будешь заниматься биатлоном?

    – Определенно не буду!» – заявил Фуркад.

    На счету 28-летнего француза 23 медали мировых первенств.

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