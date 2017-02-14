Двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал, чем будет заниматься, когда ему исполнится 43 года – в том самом возрасте, когда норвежец Уле Эйнар Бьорндален завоевал свою 45-ю медаль чемпионатов мира.

«В 43 года я буду выращивать помидоры на юге Франции и пить хорошее вино.

– Ты уже не будешь заниматься биатлоном?

– Определенно не буду!» – заявил Фуркад.

На счету 28-летнего француза 23 медали мировых первенств.