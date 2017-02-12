Мартен Фуркад: «Я даже свиньей согласен быть, главное, что мы с Шипулиным все выяснили»
Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал критику в свой адрес, которую российские болельщики оставляли в его соцсетях.
«Русские болельщики написали мне, конечно, кучу гадостей. Но это все ерунда. Я даже свиньей согласен быть. Слова поддержки я ведь тоже получал. Это своего рода игра.
Самое главное для меня, что мы с Антоном Шипулиным начали переписку и быстро все выяснили», – сказал Фуркад в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».
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