Мартен Фуркад: «Моя позиция по допингу никогда не была нацелена на Россию»
Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что причиной конфликта между ним и российскими спортсменами стало недопонимание.
«Жаль, что все смешалось и породило путаницу. Произошло какое-то недоразумение, и моя позиция по допингу как-то смешалась с тем, что происходило на трассе. Русские не пожали мне руку. Я был на эмоциях, я расстроился, поэтому покинул подиум.
Моя позиция в отношении допинга никогда не была нацелена на Россию и биатлон в целом. Она намного шире.
Мы поговорили с Антоном, я сказал, что я думаю, он высказал свое мнение, и теперь все нормально», – сказал Фуркад.
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