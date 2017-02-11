Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что причиной конфликта между ним и российскими спортсменами стало недопонимание.

«Жаль, что все смешалось и породило путаницу. Произошло какое-то недоразумение, и моя позиция по допингу как-то смешалась с тем, что происходило на трассе. Русские не пожали мне руку. Я был на эмоциях, я расстроился, поэтому покинул подиум.

Моя позиция в отношении допинга никогда не была нацелена на Россию и биатлон в целом. Она намного шире.

Мы поговорили с Антоном, я сказал, что я думаю, он высказал свое мнение, и теперь все нормально», – сказал Фуркад.

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