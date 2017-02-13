Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет критики в свой адрес со стороны чешских спортсменов и тренеров.

«Нападки чешских журналистов начались после финиша в Антхольце, когда Татьяна Акимова не боролась за призы в масс-старте, и о споре между Надин Хорхлер и Габриэлой Коукаловой я сказал в эфире, что болею за немку. Наших не было — за кого хочу, за того и болею.

В том масс-старте, где выиграла Хорхлер, я не болел против Коукаловой. Я просто желал удачи немке, которая до этого ни разу нигде не побеждала.

Чехи, как мне кажется, объелись белены. Я разговаривал со всеми журналистами после Фуркада, но чехи ко мне не подходили. Это все смешные мелкие пакости неудачливых людей.

Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Жалко, что сейчас это происходит. Но все мои шаги направлены исключительно на ответ на ситуацию, которую создают смешные чешские друзья – люди говорят гадости про мою страну, рассказывают про то, как мы плохо проведем чемпионат в Тюмени. Надо уметь достойно проигрывать.

Я отвечаю за каждое слово. Я никогда не позволял себе говорить в уничижительных тонах, даже тогда, когда они начали говорить гадости про мою команду и мою страну», – сказал Губерниев.