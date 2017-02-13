Тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарш рассказал об угрозах в адрес членов команды в связи с позицией чешских спортсменов по антидопингу.

Сообщается, что угрозы поступают в адрес Габриэлы Коукаловой, Михала Шлезингра, а также главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы.

«Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И из-за таких, как сумасшедший российский комментатор (Дмитрий Губерниев – прим. iDNES.cz). Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ», – сказал Рыбарш.

Члены чешской делегации опасаются нападения со стороны россиян. В качестве мер предосторожности спортсменам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, принимать подарки от болельщиков.

«Русские не были честны с самого начала, так что не следует рассчитывать, что они вдруг станут честны сейчас», – отметил тренер женской команды Зденек Витек.