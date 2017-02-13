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    Тренер сборной Чехии: «Из-за сумасшедшего русского комментатора нам стали поступать угрозы от болельщиков»

    Теги Михал Шлезингр Зденек Витек Дмитрий Губерниев болельщики сборная Чехии жен Ондржей Рыбарш сборная Чехии Габриэла Коукалова (Соукалова) Союз биатлонистов Чехии ЧМ-2017 Иржи Хамза

    Тренер сборной Чехии Ондржей Рыбарш рассказал об угрозах в адрес членов команды в связи с позицией чешских спортсменов по антидопингу.

    Сообщается, что угрозы поступают в адрес Габриэлы Коукаловой, Михала Шлезингра, а также главы Союза биатлонистов Чехии Иржи Хамзы.

    «Это тактика негодяев, которые стараются запугать наших спортсменов. Такие письма и угрозы шлют злые люди с паранойей. И из-за таких, как сумасшедший российский комментатор (Дмитрий Губерниев – прим. iDNES.cz). Он пропагандирует то, что потом поддерживает весь народ», – сказал Рыбарш.

    Члены чешской делегации опасаются нападения со стороны россиян. В качестве мер предосторожности спортсменам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, принимать подарки от болельщиков.

    «Русские не были честны с самого начала, так что не следует рассчитывать, что они вдруг станут честны сейчас», – отметил тренер женской команды Зденек Витек.

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