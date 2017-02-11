Ирина Старых: «Встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны»
Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о своем состоянии после дисквалификации за допинг и отношении других спортсменок.
– Как вы справились с известием о дисквалификации в преддверии Олимпиады в Сочи?
– Я до последнего не верила в случившееся. Приехала домой, в Уват, и поняла, что Олимпийские игры в это время проходят в Сочи, а меня на них нет.
Не скажу, что я рыдала. Было огромное внутреннее опустошение. Как будто меня взяли и раздавили. В тот период я была нужна только своей семье.
– Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?
– Я не обращаю на это внимания. Со стороны соперниц какого-то негатива к себе я не ощущаю. Да, встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны.
После финиша я поздравила Лауру Дальмайер со вторым местом. Она меня нормально поприветствовала. Габриэлу Коукалову после победы я не встретила, – сказала Старых.
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- Да, они искупили вину, отбыв 2-летнюю дисквалификацию75%
- Нет, их репутация после допинга испорчена25%
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