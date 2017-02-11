Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о своем состоянии после дисквалификации за допинг и отношении других спортсменок.

– Как вы справились с известием о дисквалификации в преддверии Олимпиады в Сочи?

– Я до последнего не верила в случившееся. Приехала домой, в Уват, и поняла, что Олимпийские игры в это время проходят в Сочи, а меня на них нет.

Не скажу, что я рыдала. Было огромное внутреннее опустошение. Как будто меня взяли и раздавили. В тот период я была нужна только своей семье.

– Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?

– Я не обращаю на это внимания. Со стороны соперниц какого-то негатива к себе я не ощущаю. Да, встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны.

После финиша я поздравила Лауру Дальмайер со вторым местом. Она меня нормально поприветствовала. Габриэлу Коукалову после победы я не встретила, – сказала Старых.