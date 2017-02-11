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    Ирина Старых: «Встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны»

    Теги сборная России жен допинг Ирина Старых

    Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о своем состоянии после дисквалификации за допинг и отношении других спортсменок.

    – Как вы справились с известием о дисквалификации в преддверии Олимпиады в Сочи?

    – Я до последнего не верила в случившееся. Приехала домой, в Уват, и поняла, что Олимпийские игры в это время проходят в Сочи, а меня на них нет.

    Не скажу, что я рыдала. Было огромное внутреннее опустошение. Как будто меня взяли и раздавили. В тот период я была нужна только своей семье.

    – Негативная ситуация вокруг российского биатлона не отвлекает?

    – Я не обращаю на это внимания. Со стороны соперниц какого-то негатива к себе я не ощущаю. Да, встречаю косые взгляды, но мне они неинтересны.

    После финиша я поздравила Лауру Дальмайер со вторым местом. Она меня нормально поприветствовала. Габриэлу Коукалову после победы я не встретила, – сказала Старых.

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    18886 голосов 44
    • Да, они искупили вину, отбыв 2-летнюю дисквалификацию
      75%
    • Нет, их репутация после допинга испорчена
      25%

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