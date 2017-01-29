Тренер российской биатлонистки Ирины Старых Леонид Гурьев рассказал о состоянии подопечной, а также прокомментировал ее шансы попасть в эстафету на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Если бы, конечно, не этот допинг, за три года она была бы сейчас на таком уровне! Постоянно бы радовала нас. Но вот такая нелепость эта случилась – для нее непонятно, для меня все это тоже непонятно.

Но то, что не было у нее никакой соревновательной программы столько времени, и сразу так держать удар по январю!.. Конечно, это тяжело. Скоростной выносливости все равно не хватает.

Общая-то база есть, а вот контрольные тренировки... Ну, круги стандартные на стадионе, и она бегала свои контрольные. Одну пробежала, на следующей уже сравнивает с предыдущей – есть ли прибавка, какие пульсовые режимы, какое прохождение отрезков и так далее.

Была мотивация доказать, что все это неправильно было. Хотела вернуться и доказать, что она в нормальном, хорошем состоянии.

– Старых способна усилить женскую эстафету в Хохфильцене?

– Давайте повременим с этим вопросом, эстафета только 17 февраля, состав будут определять накануне. Ясно, что и Света Слепцова, и Ира Старых могут помочь – было у нас три спортсменки, четвертой не хватало.

Вику Сливко проверяли, но проверка получилась немного неудачная, спортсменка приехала в мекку биатлона Рупольдинг и сразу на первый этап эстафеты...

Сейчас же у нас выбор будет из шести фамилий, чтобы сформировать команду: кто-то подстраховать может, не просто четыре спортсменки и не дай бог кто заболел...» – сказал Гурьев.