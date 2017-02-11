Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что пять биатлонисток хватит женской команде для выступления на чемпионате мира.

– В женской сборной осталось всего пять человек. Не маловато для чемпионата мира?

– Стартует в одной гонке только четыре. Так что – достаточно. Тем более остались преследование, индивидуальная гонка и эстафета.

В масс-старт пока попадает только Татьяна Акимова. Сейчас в команде сильнейшие на сегодняшний день спортсменки, – сказал Касперович.

Команда, которая срочно ищет тренера