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    Александр Касперович: «Стартует в одной гонке только четыре биатлонистки. Так что пять – достаточно»

    Теги сборная России жен Александр Касперович ЧМ-2017

    Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что пять биатлонисток хватит женской команде для выступления на чемпионате мира.

    – В женской сборной осталось всего пять человек. Не маловато для чемпионата мира?

    – Стартует в одной гонке только четыре. Так что – достаточно. Тем более остались преследование, индивидуальная гонка и эстафета.

    В масс-старт пока попадает только Татьяна Акимова. Сейчас в команде сильнейшие на сегодняшний день спортсменки, – сказал Касперович.

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