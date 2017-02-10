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    Фритц Фишер: «Спортсмены из стран Восточной Европы месяцами недоступны для допинг-офицеров»

    Теги сборная Германии сборная Германии жен допинг WADA Фритц Фишер

    Бывший тренер мужской сборной Германии Фритц Фишер заявил, что систему внесоревновательного тестирования следует усовершенствовать.

     «Думаю, если спортсмен попался на допинге, он должен быть отстранен пожизненно. Я всегда предполагаю, что те, кто выходят на старт, чисты.

    Надеюсь, что Международный союз биатлонистов (IBU) обеспечит более строгий контроль спортсменов на протяжении всего года. Некоторые команды скрываются где-то целыми месяцами, не контролируются. Немецкие спортсмены круглосуточно доступны для допинг-контроля.

    Например, я нахожусь в какой-нибудь из стран Восточной Европы и тренируюсь четыре месяца в Сибири или в Латвии, где я недоступен, потому что путешествую.

    Такого не может произойти в Германии. Когда я отправляюсь в отпуск, я должен указать где, в какой гостинице буду. Не думаю, что везде этот процесс такой же жесткий, как в Германии. Национальные антидопинговые агентства и WADA должны сделать так, чтобы лазеек не осталось», – сказал Фишер.

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