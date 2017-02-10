Бывший тренер мужской сборной Германии Фритц Фишер заявил, что систему внесоревновательного тестирования следует усовершенствовать.

«Думаю, если спортсмен попался на допинге, он должен быть отстранен пожизненно. Я всегда предполагаю, что те, кто выходят на старт, чисты.

Надеюсь, что Международный союз биатлонистов (IBU) обеспечит более строгий контроль спортсменов на протяжении всего года. Некоторые команды скрываются где-то целыми месяцами, не контролируются. Немецкие спортсмены круглосуточно доступны для допинг-контроля.

Например, я нахожусь в какой-нибудь из стран Восточной Европы и тренируюсь четыре месяца в Сибири или в Латвии, где я недоступен, потому что путешествую.

Такого не может произойти в Германии. Когда я отправляюсь в отпуск, я должен указать где, в какой гостинице буду. Не думаю, что везде этот процесс такой же жесткий, как в Германии. Национальные антидопинговые агентства и WADA должны сделать так, чтобы лазеек не осталось», – сказал Фишер.