Вольфганг Пихлер: «Считаю, что решение заявить Логинова на ЧМ-2017 – правильное»
Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер заявил, что решение заявить россиянина Александра Логинова на гонки чемпионата мира в Хохфильцене является правильным.
«Я считаю, что его участие в чемпионате мира является правильным решением. Он был еще слишком молод, когда «влип» в ту историю, и я не верю, что это была исключительно его вина. Я его знаю и, мне кажется, что он стал заложником ситуации.
Да, я могу быть не согласен с тем, что за такие нарушения дают всего два года дисквалификации, но это не вина Логинова.
Для меня гораздо важнее понять, кто стоит за допингом Логинова и Старых. Если мы это выясним, то это облегчит и жизнь самих спортсменов. Пока же вся вина ложится на них», – сказал Пихлер.
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