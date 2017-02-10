Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер заявил, что решение заявить россиянина Александра Логинова на гонки чемпионата мира в Хохфильцене является правильным.

«Я считаю, что его участие в чемпионате мира является правильным решением. Он был еще слишком молод, когда «влип» в ту историю, и я не верю, что это была исключительно его вина. Я его знаю и, мне кажется, что он стал заложником ситуации.

Да, я могу быть не согласен с тем, что за такие нарушения дают всего два года дисквалификации, но это не вина Логинова.

Для меня гораздо важнее понять, кто стоит за допингом Логинова и Старых. Если мы это выясним, то это облегчит и жизнь самих спортсменов. Пока же вся вина ложится на них», – сказал Пихлер.

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