Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вольфганг Пихлер: «Считаю, что решение заявить Логинова на ЧМ-2017 – правильное»

    Теги сборная России допинг Вольфганг Пихлер Александр Логинов ЧМ-2017

    Главный тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер заявил, что решение заявить россиянина Александра Логинова на гонки чемпионата мира в Хохфильцене является правильным.

    «Я считаю, что его участие в чемпионате мира является правильным решением. Он был еще слишком молод, когда «влип» в ту историю, и я не верю, что это была исключительно его вина. Я его знаю и, мне кажется, что он стал заложником ситуации.

    Да, я могу быть не согласен с тем, что за такие нарушения дают всего два года дисквалификации, но это не вина Логинова.

    Для меня гораздо важнее понять, кто стоит за допингом Логинова и Старых. Если мы это выясним, то это облегчит и жизнь самих спортсменов. Пока же вся вина ложится на них», – сказал Пихлер.

    «Я ушел из-за Логинова». Дичь, которую в биатлоне еще не видели

    Опрос

    Фуркад против России. Это война навсегда?

    30615 голосов 10
    • Да, все только начинается
      71%
    • Нет, парни скоро помирятся
      29%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться