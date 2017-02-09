Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал инцидент между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом на финише третьего этапа смешанной эстафеты ЧМ-2017.

«Если бы на месте Логинова был Тихонов, я бы снес Фуркада, как бульдозер. Отвечать надо! И не высказываться надо, а наказывать. Как?! Толкнули — развернулся и врезал! У меня были такие случаи. Японец мне не давал проехать — я его снес с трассы. А то, что Фуркад подрезал Антона Шипулина, тут его вины нет.

Правильно ли сделали, что не пожали руки? Да! А во всем виновато безголовое руководство международной федерации. Фуркад ушел с пьедестала, вот и надо было лишить всю сборную медалей. Не хвост должен руководить собакой», – рассказал Тихонов.