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    Александр Тихонов: «Если бы на месте Логинова был я, то снес бы Фуркада, как бульдозер»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал инцидент между Александром Логиновым и Мартеном Фуркадом на финише третьего этапа смешанной эстафеты ЧМ-2017.

    «Если бы на месте Логинова был Тихонов, я бы снес Фуркада, как бульдозер. Отвечать надо! И не высказываться надо, а наказывать. Как?! Толкнули — развернулся и врезал! У меня были такие случаи. Японец мне не давал проехать — я его снес с трассы. А то, что Фуркад подрезал Антона Шипулина, тут его вины нет.

    Правильно ли сделали, что не пожали руки? Да! А во всем виновато безголовое руководство международной федерации. Фуркад ушел с пьедестала, вот и надо было лишить всю сборную медалей. Не хвост должен руководить собакой», – рассказал Тихонов.

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