Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал действия Мартена Фуркада в смешанной эстафете ЧМ-2017.

«Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова – это было специально. И как он вел себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то ты должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел.

Я не видел эпизода с Логиновым, но мне передали. Мне было достаточно, как Фуркад себя вел на трассе», – рассказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».