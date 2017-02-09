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    Антон Шипулин: «Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво»

    Теги сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал действия Мартена Фуркада в смешанной эстафете ЧМ-2017.

    «Полностью потерял уважение к Фуркаду. Ценю как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво. Сбил Логинова – это было специально. И как он вел себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то ты должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор.  Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел.

    Я не видел эпизода с Логиновым, но мне передали. Мне было достаточно, как Фуркад себя вел на трассе», – рассказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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