Александр Логинов: «Ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног»
Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал инцидент на финише третьего этапа смешанной эстафеты ЧМ-2017, когда его сбил француз Мартен Фуркад.
«Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног, а специально или нет – надо смотреть на повторе. Там видно будет.
Я не сталкиваюсь ни с кем ни словами, никак. Это дело каждого, как себя вести», – рассказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».
До турнир Фуркад отпустил несколько замечаний в адрес Логинова, напоминая о двухлетней дисквалификации россиянина за допинг.
Мартен Фуркад: «Не забудьте один из главных трофеев Логинова – двухлетнюю дисквалификацию за ЭПО»
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