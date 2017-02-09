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    Александр Логинов: «Ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног»

    Теги сборная России сборная Франции Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал инцидент на финише третьего этапа смешанной эстафеты ЧМ-2017, когда его сбил француз Мартен Фуркад.

    «Я ехал, передавал эстафету, никого не трогал. Видимо, чья-то лыжа попала между ног, а специально или нет – надо смотреть на повторе. Там видно будет.

    Я не сталкиваюсь ни с кем ни словами, никак. Это дело каждого, как себя вести», – рассказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    До турнир Фуркад отпустил несколько замечаний в адрес Логинова, напоминая о двухлетней дисквалификации россиянина за допинг.

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