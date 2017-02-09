Губернатор Тюменской области и член правления Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Якушев заявил, что Тюмень не будет отказываться от проведения чемпионата мира 2021 года.

«Ни в коем случае. На отказ мы не пойдем. И так отдали Кубок мира. Добровольно. Чемпионат мира – это уже перебор. За него будем бороться. Вот так вот просто взять и забрать чемпионат мира – мы не позволим.

Другое дело, что есть вещи непреодолимой силы. Как, например, давление WADA на IBU. Где-то они обоснованны, но где-то есть перегибы. И на сегодня есть формальные основания, исходя из которых IBU не выполняет требований WADA.

На территории нашей страны в настоящее время приостановлена деятельность РУСАДА – отделения WADA в России. Вот только в ноябре РУСАДА должно быть восстановлено – и тогда вопрос отпадет сам собой.

WADA может признать, что IBU не соответствует их кодексу. Это повлечет за собой серьезные проблемы. Ситуация действительно непростая. Другое дело, что на рычаг можно надавить как аккуратно, так и в полную силу», – сказал Якушев.