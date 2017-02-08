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    Александр Тихонов: «Плевать на ультиматум IBU, от ЧМ-2021 отказываться нельзя»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная России жен допинг IBU ЧМ-2021

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Россию чемпионата мира 2021 года.

    «Надо было раньше думать и не отказываться от молодежного чемпионата мира в Пскове и этапа Кубка мира в Тюмени.

    Плевать на их ультиматум! Еще раз повторяю: проявили тогда слабость. А сейчас нельзя отказываться от чемпионата мира», – сказал Тихонов.

    Но как не откажешься, когда они давили на СБР…

    – Давили? Да пусть давят, хрен с ними! Смотрите: вначале предъявили нам обвинение, что 31 нашего биатлониста обвиняют в применении допинга. Из них 22-х уже отмели – не виноваты, а Ольге Зайцевой вообще предъявили пробу какой-то иностранной гребчихи. Ни одного документа, обвиняющего нас, у IBU на руках нет.

    А у нас все карты на руках. Чего мы боимся?! Надо было сразу занять твердую позицию. Кто такая Норвегия и кто по сравнению с ней Россия? – добавил четырехкратный олимпийский чемпион.

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