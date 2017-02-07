Бывший тренер мужской сборной России Михаил Ткаченко поделился мнением по поводу формирования составов на гонки ЧМ-2017 в австрийском Хохфильцене.

«В смешанной эстафете надо использовать сильнейших спортсменов. У женщин я вижу в составе Акимову и, скорее всего, Старых. По мужикам обязательно должен бежать Шипулин, а вместе с ним Логинов или Бабиков.

В спринте должны бежать Шипулин, Бабиков, Логинов и Цветков, но по последнему есть сомнения. Что-то под конец январских этапов он уже ласты склеил, а такая же ситуация была в прошлом году, поэтому как вариант можно рассмотреть и Гараничева. У женщин должны бежать Акимова, Старых, Глазырина и я бы поставил Дарью Виролайнен», – рассказал Ткаченко.