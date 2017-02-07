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    Михаил Ткаченко: «Что-то под конец январских этапов Цветков уже ласты склеил, а такая же ситуация была в прошлом году»

    Теги сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Глазырина Михаил Ткаченко Евгений Гараничев Александр Логинов Антон Бабиков Дарья Виролайнен Максим Цветков Татьяна Акимова (Семенова) ЧМ-2017 Ирина Старых

    Бывший тренер мужской сборной России Михаил Ткаченко поделился мнением по поводу формирования составов на гонки ЧМ-2017 в австрийском Хохфильцене.

    «В смешанной эстафете надо использовать сильнейших спортсменов. У женщин я вижу в составе Акимову и, скорее всего, Старых. По мужикам обязательно должен бежать Шипулин, а вместе с ним Логинов или Бабиков.

    В спринте должны бежать Шипулин, Бабиков, Логинов и Цветков, но по последнему есть сомнения. Что-то под конец январских этапов он уже ласты склеил, а такая же ситуация была в прошлом году, поэтому как вариант можно рассмотреть и Гараничева. У женщин должны бежать Акимова, Старых, Глазырина и я бы поставил Дарью Виролайнен», – рассказал Ткаченко.

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