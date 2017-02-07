Бывший тренер мужской сборной России Владимир Аликин поделился видением по поводу формирования состава команды на гонки чемпионата мира в Хохфильцене.

«Прежде чем говорить о составах, надо дождаться 8 февраля. Наша команда повезла туда восемь человек, хотя аккредитацию получают шесть. Видимо, они ждут какого-то решения и перестраховываются.

Не знаю, стоит ли рисковать ставить Логинова и Старых в смешанную эстафету. Шипулин и Акимова побегут точно, а что делать с остальными, я не знаю. У женщин можно рискнуть поставить Слепцову, а у ребят Бабикова или даже Гараничева. В индивидуальную гонку надо ставить стрелков, а в спринт бегунков. Я бы на спринт поставил Шипулина, Цветкова, Бабикова и Гараничева. Про женскую команду говорить не хочу.

Мне не нравится, что на Гараничева навесили ярлык не эстафетного бойца. Ну завалил он пару эстафет, но всякое бывает со спортсменами, надо просто больше доверять людям. В начале сезона он был не в форме, а сейчас уже оклемался», – рассказал Аликин.