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    «Не надо доводить до финиша, надо решать исход гонки раньше». Андрей Крючков – о поражениях Шипулина в створе

    Теги Кубок мира сборная России сборная Франции Антон Шипулин Мартен Фуркад Андрей Крючков

    Андрей Крючков, тренер российского биатлониста Антона Шипулина, рассказал об отношении в сборной к его подопечным, а также о причинах пропуска Шипулиным эстафетной гонки в Антхольце.

    Появилась информация о том, что члены вашей мини-группы не слишком довольны тем, как к ней относятся в рамках российской сборной.

    – Впервые об этом слышу. У нас сложились прекрасные отношения и со старшим тренером мужской сборной Рикко Гроссом, и с сервисной бригадой, и со всеми остальными спортсменами. Нет никаких разногласий, никто нас не обижает.

    Чем вы объясняете не самые удачные выступления Антона Шипулина? Куда делся знаменитый шипулинский финиш?

    – Первая осечка случилась у нас на этапе в Эстерсунде. Там был сплошной лед, а лыжи, на которых бегает Антон, не имеют кантов. То есть нечем было даже зацепиться. Дело в том, что финиш – самая стремительная часть дистанции. Это совсем другой ход, не тот, с которым спортсмен идет по трассе.

    Вторая не очень приятная ситуация сложилась у Антона на этапе в Поклюке. Условия скольжения там были очень и очень неплохими. Но у трассы есть своя особенность – слишком короткий финиш, требующий активной и быстрой работы как ногами, так и руками.

    Видимо, мышечной свежести Шипулину и не хватило. Ни в спринте, ни в преследовании, ни в эстафете.

    А что случилось с Антоном в гонке преследования в Рупольдинге?

    – На мой взгляд, подвела чрезмерная самоуспокоенность: Антон шел на финиш третьим, и видимо был до такой степени уверен в том, что эту позицию уже никто у него не отнимет, что раньше времени расслабился и прозевал рывок Крчмаржа из-за спины.

    А вообще, я все чаще думаю о том, что все мы придаем финишу слишком большое значение. Не надо доводить до финиша, надо стремиться решить исход гонки раньше.

    Разве Мартен Фуркад – сильный финишер? Нет. Но последний круг он проходит так, что может позволить себе вообще не беспокоиться о том, кто и как финиширует за его спиной, – сказал Крючков.

    Шипулин опять проиграл финиш. Что на этот раз?

    Опрос

    Почему Шипулин перестал выигрывать на финише?

    8961 голос 27
    • Стечение обстоятельств
      26%
    • Соперники стали сильнее
      25%
    • Похоже, Антон больше не суперфинишер
      49%

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