Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением насчет того, в каких гонках чемпионата мира в Хохфильцене россияне способны бороться за медали.

«У женщин, мне кажется, это все-таки индивидуальная гонка, хотя претендентов будет тоже очень много. Гонка преследования, масс-старт – те контактные гонки, в которых, прежде всего, проверяются нервы. В таких гонках наши девчонки должны выстоять.

У ребят, конечно, традиционно, эстафета, там мы можем побороться и за победу. Очень бы хотелось феерического возвращения нашей команды на верхнюю строчку пьедестала.

В каждой личной гонке ребята способны завоевывать медали любого достоинства.

Хотелось бы реализовать то, что не могли реализовать последние несколько сезонов, когда оставались в шаге от пьедестала. Думаю, у Антона Шипулина самые большие амбиции на этот чемпионат, и пусть у него все получится», – сказала Богалий в эфире телеканала «Матч ТВ».