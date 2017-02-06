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    Анна Богалий: «У Шипулина большие амбиции на этот чемпионат мира, пусть все у него получится»

    Теги Анна Богалий сборная России сборная России жен Антон Шипулин ЧМ-2017

    Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением насчет того, в каких гонках чемпионата мира в Хохфильцене россияне способны бороться за медали.

    «У женщин, мне кажется, это все-таки индивидуальная гонка, хотя претендентов будет тоже очень много. Гонка преследования, масс-старт – те контактные гонки, в которых, прежде всего, проверяются нервы. В таких гонках наши девчонки должны выстоять.

    У ребят, конечно, традиционно, эстафета, там мы можем побороться и за победу. Очень бы хотелось феерического возвращения нашей команды на верхнюю строчку пьедестала.

    В каждой личной гонке ребята способны завоевывать медали любого достоинства.

    Хотелось бы реализовать то, что не могли реализовать последние несколько сезонов, когда оставались в шаге от пьедестала. Думаю, у Антона Шипулина самые большие амбиции на этот чемпионат, и пусть у него все получится», – сказала Богалий в эфире телеканала «Матч ТВ».

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