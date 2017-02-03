Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер прокомментировал слова французского биатлониста Мартена Фуркад насчет россиянина Александра Логинова, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

«Это глупо. Закон есть закон. Я не хочу об этом говорить. Это проблемы Международного союза биатлонистов (IBU), он просто отстранил их на два года. Протест – это трата собственной энергии.

Вспомните о Сундбю. Он был отстранен за допинг, а теперь снова соревнуется. Такие правила. Но есть и еще одна вещь – моральный аспект.

Наказание в два года – это ничто, слишком короткий срок. Но это то, что мы имеем. Они имеют право вновь бегать, что они и делают.

Для меня не имеет значения, о ком идет речь. Если спортсмену позволено бегать, он должен бегать. Но речь не о том. Наказание должно быть больше. За ЭПО следует дисквалифицировать на четыре года или пожизненно. Применение ЭПО не сравнить с тем, что, например, было у Йохауг», – сказал Пихлер.