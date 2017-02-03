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    Вольфганг Пихлер: «За ЭПО следует дисквалифицировать на четыре года или пожизненно»

    Теги сборная России сборная Франции допинг IBU Вольфганг Пихлер Мартен Фуркад Александр Логинов

    Тренер сборной Швеции Вольфганг Пихлер прокомментировал слова французского биатлониста Мартена Фуркад насчет россиянина Александра Логинова, который отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление  эритропоэтина.

    «Это глупо. Закон есть закон. Я не хочу об этом говорить. Это проблемы Международного союза биатлонистов (IBU), он просто отстранил их на два года. Протест – это трата собственной энергии.

    Вспомните о Сундбю. Он был отстранен за допинг, а теперь снова соревнуется. Такие правила. Но есть и еще одна вещь – моральный аспект.

    Наказание в два года – это ничто, слишком короткий срок. Но это то, что мы имеем. Они имеют право вновь бегать, что они и делают.

    Для меня не имеет значения, о ком идет речь. Если спортсмену позволено бегать, он должен бегать. Но речь не о том. Наказание должно быть больше. За ЭПО следует дисквалифицировать на четыре года или пожизненно. Применение ЭПО не сравнить с тем, что, например, было у Йохауг», – сказал Пихлер.

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    • Нет, Логинов уже отбыл наказание
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