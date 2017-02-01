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    Анатолий Алябьев: «Фуркад видит в Логинове реального конкурента и всеми силами пытается не допустить его поездки на ЧМ-2017»

    Теги сборная России сборная Франции допинг Анатолий Алябьев Мартен Фуркад Александр Логинов ЧМ-2017

    Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев заявил, что французский биатлонист Мартен Фуркад пытается оказать психологическое давление на россиянина Александра Логинова.

    «Думаю, Мартен Фуркад прекрасно понимает, что Логинов сейчас очень хорош функционально, и видит в нем реального конкурента. Поэтому француз всеми силами пытается не допустить поездки Александра на чемпионат мира и хочет хотя бы поддавить его.

    Идет банальная психологическая атака. Фуркад планирует взбаламутить воду и поднять со дна грязь.

    В сборной тоже наверняка крепко призадумались, брать Логинова или нет. С одной стороны, пригласив биатлониста, отбывшего допинг, создадим ненужную шумиху, с другой — парень заслужил место в сборной.

    На мой взгляд, Логинова нужно брать! Он свое наказание отбыл и полностью заслужил путевку на мировой форум. Российской стороне нужно проявлять больше храбрости, быть злее, а не стелиться перед всеми. Пусть идут куда подальше!» – сказал Алябьев.

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    Прав ли Мартен Фуркад, словесно атакуя Логинова?

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    • Нет, Логинов уже отбыл наказание
      65%

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