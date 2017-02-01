Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев заявил, что французский биатлонист Мартен Фуркад пытается оказать психологическое давление на россиянина Александра Логинова.

«Думаю, Мартен Фуркад прекрасно понимает, что Логинов сейчас очень хорош функционально, и видит в нем реального конкурента. Поэтому француз всеми силами пытается не допустить поездки Александра на чемпионат мира и хочет хотя бы поддавить его.

Идет банальная психологическая атака. Фуркад планирует взбаламутить воду и поднять со дна грязь.

В сборной тоже наверняка крепко призадумались, брать Логинова или нет. С одной стороны, пригласив биатлониста, отбывшего допинг, создадим ненужную шумиху, с другой — парень заслужил место в сборной.

На мой взгляд, Логинова нужно брать! Он свое наказание отбыл и полностью заслужил путевку на мировой форум. Российской стороне нужно проявлять больше храбрости, быть злее, а не стелиться перед всеми. Пусть идут куда подальше!» – сказал Алябьев.

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