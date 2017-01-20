Президент Федерации фигурного катания США: «Россию не следует допускать до Пхенчхана-2018»
Президент Федерации фигурного катания США Сэм Оксье заявил, что сборную России следует отстранить от Олимпиады в Пхенчхане из-за многочисленных допинговых нарушений.
«Не думаю, что их следует допускать до Игр.
Я говорю о том, что была государственная поддержка допинга, хорошо спланированная большая программа, направленная на то, чтобы обманывать. Поэтому они должны понести довольно жесткое наказание.
Думаю, что для Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU) единственным выходом будет занять твердую позицию и применить серьезные наказания за это», – сказал Оксье.
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