Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что публикация данных по терапевтическим исключениям может помочь в борьбе с допингом.

«Мы выступаем за чистый спорт, поэтому хотели бы, чтобы на соревнованиях выступали те, кому позволяет здоровье.

Мы не требуем публиковать информацию обо всех болезнях спортсменов, так как это вмешательство в личную жизнь, но при этом мы хотим более объективного контроля за выдачей терапевтических исключений, чтобы запрещенные препараты не использовались легально в корыстных целях.

Это серьезная лазейка для мошенников, которую нужно ограничить и взять под контроль», – сказал Касперович.