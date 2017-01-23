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    Александр Касперович: «Терапевтические исключения – лазейка для мошенников, которую нужно взять под контроль»

    Теги сборная России сборная России жен допинг Александр Касперович

    Главный тренер сборной России Александр Касперович заявил, что публикация данных по терапевтическим исключениям может помочь в борьбе с допингом.

    «Мы выступаем за чистый спорт, поэтому хотели бы, чтобы на соревнованиях выступали те, кому позволяет здоровье.

    Мы не требуем публиковать информацию обо всех болезнях спортсменов, так как это вмешательство в личную жизнь, но при этом мы хотим более объективного контроля за выдачей терапевтических исключений, чтобы запрещенные препараты не использовались легально в корыстных целях.

    Это серьезная лазейка для мошенников, которую нужно ограничить и взять под контроль», – сказал Касперович.

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