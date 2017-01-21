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    Дарья Домрачева: «Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы»

    Теги Дарья Домрачева допинг IBU сборная Беларуси жен

    Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала итоги заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного вопросам борьбы с допингом.

    «Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы.

    И что будут спортсмены предпринимать дальше?

    – После данной встречи, после этого митинга, IBU, возможно, предпримет еще какие-то шаги. Но если придется ждать еще полтора года, соберемся спортсменами и будем думать, что мы можем сделать с нашей стороны.

    За время заседания какая-то главная мысль прозвучала?

    – Практически нет», – сказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».

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