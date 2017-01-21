Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала итоги заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного вопросам борьбы с допингом.

«Решения принято не было, спортсмены остались разочарованы.

– И что будут спортсмены предпринимать дальше?

– После данной встречи, после этого митинга, IBU, возможно, предпримет еще какие-то шаги. Но если придется ждать еще полтора года, соберемся спортсменами и будем думать, что мы можем сделать с нашей стороны.

– За время заседания какая-то главная мысль прозвучала?

– Практически нет», – сказала Домрачева в эфире телеканала «Матч ТВ».