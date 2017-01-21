Шипулин присутствует на встрече с чиновниками IBU по итогам доклада Макларена

Российский биатлонист Антон Шипулин присутствует на встрече с чиновниками Международного союза биатлонистов (IBU), посвященной обсуждению доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, сообщает «Чемпионат».

Помимо Шипулина, в обсуждении принимают участие главный тренер сборной Александр Касперович, тренер женской команды Павел Ланцов, первый вице-президент IBU Виктор Майгуров и руководитель международного отдела Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Мнацаканов.

Напомним, что сегодня состоялось внеочередное заседание исполкома IBU, посвященное проблеме допинга в российском биатлоне. Итоги заседания будут объявлены на пресс-конференции, которая должна была начаться в 22.00 по московскому времени.