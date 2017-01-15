Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что 170 биатлонистов подписали письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием действовать решительнее по докладу Ричарда Макларена.

Одним из инициаторов этого обращения стал президент Федерации биатлона Чехии Иржи Гамза.

«Президента их федерации, Иржи Гамзу, я давно знаю. Это не политическая ситуация. Он пришел заработать деньги, больше ничего. Его работа – получить чемпионат мира 2021 года. Думаю, чешский биатлон ждет та же участь, что и российский. Это чисто экономическая составляющая, не политическая.

– Откуда же тогда взялись 170 подписей от спортсменов?

– Вы знаете, спортсмены – солдаты. Им приказали, они и подписали. Вот смотрите, Прохоров финансировал, а всеми делами занимались Кущенко, Пак и Майгуров. Вот с кого надо спрашивать, а они не ответили.

Самая страшная наша беда, что мы пытаемся все завуалировать. Я хочу задать прямой вопрос: Кущенко, Майгуров, Пак – ответьте! Это ваша вина, это все при вас произошло.

Мне жаль Логинова и Старых, которые в нынешней ситуации выходят на старт, борются и побеждают. Никто не наказан – вот главная проблема. Уже сколько времени этот допинг мусолят...

Сегодня вся грязь валится на спортсменов, которые молчат упорно. А это наверняка не их вина. Их сто процентов насильно заставили!» – сказал Тихонов.