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    «Спортсмены – солдаты. Им приказали, они и подписали». Александр Тихонов – об обращении биатлонистов к IBU

    Теги Сергей Кущенко Александр Тихонов сборная России сборная России жен допинг IBU Виктор Майгуров Михаил Прохоров Александр Пак Ричард Макларен Александр Логинов Союз биатлонистов Чехии Ирина Старых Иржи Хамза

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что 170 биатлонистов подписали письмо в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) с требованием действовать решительнее по докладу Ричарда Макларена.

    Одним из инициаторов этого обращения стал президент Федерации биатлона Чехии Иржи Гамза.

    «Президента их федерации, Иржи Гамзу, я давно знаю. Это не политическая ситуация. Он пришел заработать деньги, больше ничего. Его работа – получить чемпионат мира 2021 года. Думаю, чешский биатлон ждет та же участь, что и российский. Это чисто экономическая составляющая, не политическая.

    Откуда же тогда взялись 170 подписей от спортсменов?

    – Вы знаете, спортсмены – солдаты. Им приказали, они и подписали. Вот смотрите, Прохоров финансировал, а всеми делами занимались Кущенко, Пак и Майгуров. Вот с кого надо спрашивать, а они не ответили.

    Самая страшная наша беда, что мы пытаемся все завуалировать. Я хочу задать прямой вопрос: Кущенко, Майгуров, Пак – ответьте! Это ваша вина, это все при вас произошло.

    Мне жаль Логинова и Старых, которые в нынешней ситуации выходят на старт, борются и побеждают. Никто не наказан – вот главная проблема. Уже сколько времени этот допинг мусолят...

    Сегодня вся грязь валится на спортсменов, которые молчат упорно. А это наверняка не их вина. Их сто процентов насильно заставили!» – сказал Тихонов.

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