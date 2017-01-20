Российские биатлонисты просили добавить в петицию по допингу к IBU пункт о публикации данных по TUE

Чешский биатлонист Михал Шлезингр сообщил, что российские биатлонисты были готовы подписать петицию о борьбе с допингом в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) при условии, что информация о терапевтических исключениях будет публичной.

Данный пункт не был включен в итоговый вариант петиции, которая была направлена руководству IBU.

«Я пытался объяснить русским, что нельзя добавлять подобный пункт в петицию, потому что IBU не решает такие вопросы и если бы мы добавили такой заведомо нереальный пункт в список наших требований, то «завернули» бы всю петицию», – сказал Шлезингр в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».