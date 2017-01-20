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    Российские биатлонисты просили добавить в петицию по допингу к IBU пункт о публикации данных по TUE

    Теги Михал Шлезингр сборная России сборная России жен допинг IBU сборная Чехии

    Чешский биатлонист Михал Шлезингр сообщил, что российские биатлонисты были готовы подписать петицию о борьбе с допингом в адрес Международного союза биатлонистов (IBU) при условии, что информация о терапевтических исключениях будет публичной.

    Данный пункт не был включен в итоговый вариант петиции, которая была направлена руководству IBU.

    «Я пытался объяснить русским, что нельзя добавлять подобный пункт в петицию, потому что IBU не решает такие вопросы и если бы мы добавили такой заведомо нереальный пункт в список наших требований, то «завернули» бы всю петицию», – сказал Шлезингр в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ».

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