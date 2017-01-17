Алла Шипулина, мама российского биатлониста Антона Шипулина, отметила, что в сборной России существует проблема, связанная с отношением к ее сыну.

«Спасибо за поддержку в адрес Антона. Приятно, что многие болельщики видят проблемы по отношению к группе Крючкова и не судят строго», – написала Шипулина в комментариях к посту в инстаграме журналиста Ильи Трифанова.

Публикация Трифанова была посвящена поддержке Шипулина после проигранной борьбы за третье место в пасьюте на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Напомним, что Шипулин тренируется отдельно от сборной под руководством Андрея Крючкова. Вместе с ним тренируется и олимпийский чемпион Алексей Волков.