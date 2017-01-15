Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал поражение Антона Шипулина в борьбе за тройку сильнейших пасьюта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

«Были сложные погодные условия, очень многое зависело от того, как работают лыжи. Видно было, что на подъемах Антон очень хорошо себя чувствовал, не давал шансов соперникам.

Но перед самым финишем, а я сам много раз бегал в Рупольдинге и знаю, что такое длинные спуски, возможно, где-то не так сработали лыжи. Может, это является причиной проигрыша.

В спринтерской гонке, хоть у Антона и было три промаха, он достаточно быстро бежал ногами. Думаю, ему не нужно сильно расстраиваться», – сказал Чепиков.

Шипулин опять проиграл финиш. Что на этот раз?