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    Сергей Чепиков: «Возможно, причиной проигрыша Шипулина стала работа лыж»

    Теги Сергей Чепиков Кубок мира сборная России Антон Шипулин

    Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал поражение Антона Шипулина в борьбе за тройку сильнейших пасьюта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

    «Были сложные погодные условия, очень многое зависело от того, как работают лыжи. Видно было, что на подъемах Антон очень хорошо себя чувствовал, не давал шансов соперникам.

    Но перед самым финишем, а я сам много раз бегал в Рупольдинге и знаю, что такое длинные спуски, возможно, где-то не так сработали лыжи. Может, это является причиной проигрыша.

    В спринтерской гонке, хоть у Антона и было три промаха, он достаточно быстро бежал ногами. Думаю, ему не нужно сильно расстраиваться», – сказал Чепиков.

    Шипулин опять проиграл финиш. Что на этот раз?

    Опрос

    Почему Шипулин перестал выигрывать на финише?

    3527 голосов 14
    • Стечение обстоятельств
      24%
    • Соперники стали сильнее
      25%
    • Похоже, Антон больше не суперфинишер
      51%

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