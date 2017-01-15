Сергей Чепиков: «Возможно, причиной проигрыша Шипулина стала работа лыж»
Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков прокомментировал поражение Антона Шипулина в борьбе за тройку сильнейших пасьюта на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
«Были сложные погодные условия, очень многое зависело от того, как работают лыжи. Видно было, что на подъемах Антон очень хорошо себя чувствовал, не давал шансов соперникам.
Но перед самым финишем, а я сам много раз бегал в Рупольдинге и знаю, что такое длинные спуски, возможно, где-то не так сработали лыжи. Может, это является причиной проигрыша.
В спринтерской гонке, хоть у Антона и было три промаха, он достаточно быстро бежал ногами. Думаю, ему не нужно сильно расстраиваться», – сказал Чепиков.
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Почему Шипулин перестал выигрывать на финише?
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