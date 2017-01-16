Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась мнением о допинг-скандале в российском спорте.

– Верите, что вся история с допингом у российской команды имела место?

– Не имеет смысла рассуждать. Я не располагаю информацией, чтобы делать какие-то выводы. Остается подождать расследований, после этого будем рассуждать.

Отношение к спортсменам из России? Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте.

Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьезно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет, – сказала Домрачева в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».