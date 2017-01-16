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    Дарья Домрачева: «Отношение к спортсменам из России? Пока никого не поймали, верю, что все чисты»

    Теги Дарья Домрачева сборная России сборная России жен допинг сборная Беларуси жен

    Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась мнением о допинг-скандале в российском спорте.

    – Верите, что вся история с допингом у российской команды имела место?

    – Не имеет смысла рассуждать. Я не располагаю информацией, чтобы делать какие-то выводы. Остается подождать расследований, после этого будем рассуждать.

    Отношение к спортсменам из России? Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте.

    Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьезно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет, – сказала Домрачева в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».

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