Дарья Домрачева: «Отношение к спортсменам из России? Пока никого не поймали, верю, что все чисты»
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева поделилась мнением о допинг-скандале в российском спорте.
– Верите, что вся история с допингом у российской команды имела место?
– Не имеет смысла рассуждать. Я не располагаю информацией, чтобы делать какие-то выводы. Остается подождать расследований, после этого будем рассуждать.
Отношение к спортсменам из России? Пока никого не поймали, я верю, что все спортсмены, которые сегодня соревнуются, чисты. Для самого спортсмена будет проблемой то, что он будет кого-то подозревать в нечистоте.
Главное следить за собой. Если каждый спортсмен будет серьезно относиться к себе, тогда и проблем таких не будет, – сказала Домрачева в программе «Арена» на канале «Беларусь 1».
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