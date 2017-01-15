Главный тренер сборной России Александр Касперович рассказал о возможности привлечения в команду Александра Логинова, а также о результатах Виктории Сливко.

– Александр Логинов выиграл несколько гонок подряд на Кубке IBU. Не думает привлечь его к первой команде?

– Я не смотрю на то, что пишут о нем в прессе. Но есть методическая часть подготовки спортсмена по всему сезону. Незачем сейчас везти его на Кубок мира, где он может не показать результат. Логинов демонстрирует стабильность на Кубке IBU, набирает форму. Но его кандидатуру мы держим в уме.

– В Антхольце россияне часто выступают удачно. Какие задачи будут стоять перед сборной в этот раз?

– Главное – подготовка к чемпионату мира. Мы проверим спортсменов в условиях высоты. При этом ни в коем случае нельзя выхолостить биатлонистов.

– Как оцените дебют Виктории Сливко на Кубке мира в женской эстафете в Рупольдинге?

– Первая гонка получилась неплохой. Разве что не хватило ей где-то спортивной наглости. Мы продолжим ее привлекать. Именно Сливко побежит первый этап эстафеты в Антхольце, – сказал Касперович.