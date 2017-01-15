Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс рассказал о выступлении команды в гонке преследования на Кубке мира в Рупольдинге.

«Это была оптимистичная гонка. Сразу несколько спортсменов имели возможность попасть на подиум. Но для всех наших ребят заключительная «стойка» была ужасной.

Семь промахов на всех – это слишком много. Конечно, для Шипулина было важно получать информацию о том, сколько его отделяет от Свенсена, но более важно было контролировать отрыв от Крчмара», – сказал Гросс.