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    Рикко Гросс: «Для всех наших ребят заключительная «стойка» была ужасной»

    Теги Рикко Гросс Кубок мира сборная России Антон Шипулин

    Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс рассказал о выступлении команды в гонке преследования на Кубке мира в Рупольдинге.

    «Это была оптимистичная гонка. Сразу несколько спортсменов имели возможность попасть на подиум. Но для всех наших ребят заключительная «стойка» была ужасной.

    Семь промахов на всех – это слишком много. Конечно, для Шипулина было важно получать информацию о том, сколько его отделяет от Свенсена, но более важно было контролировать отрыв от Крчмара», – сказал Гросс.

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