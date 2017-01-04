Рикко Гросс: «Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать Логинова на Кубок мира»
Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал состав команды на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе.
«Слепов приболел, у него высокая температура. А Логинов... Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Он может нам понадобиться в следующем, олимпийском сезоне.
Международные старты ему нужны, но для его появления здесь нужно выбрать правильный момент. Сейчас много разговоров, поэтому с ним нужно повременить», – сказал Гросс в эфире ТК «Матч ТВ».
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