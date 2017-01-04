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    Рикко Гросс: «Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать Логинова на Кубок мира»

    Теги Рикко Гросс Кубок мира сборная России Алексей Слепов Александр Логинов

    Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал состав команды на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе.

    «Слепов приболел, у него высокая температура. А Логинов... Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Он может нам понадобиться в следующем, олимпийском сезоне.

    Международные старты ему нужны, но для его появления здесь нужно выбрать правильный момент. Сейчас много разговоров, поэтому с ним нужно повременить», – сказал Гросс в эфире ТК «Матч ТВ».

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