Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал состав команды на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе.

«Слепов приболел, у него высокая температура. А Логинов... Сейчас не лучший момент, чтобы вызывать его на Кубок мира. Он может нам понадобиться в следующем, олимпийском сезоне.

Международные старты ему нужны, но для его появления здесь нужно выбрать правильный момент. Сейчас много разговоров, поэтому с ним нужно повременить», – сказал Гросс в эфире ТК «Матч ТВ».