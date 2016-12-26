Бывший российский биатлонист Андрей Маковеев заявил, что царапины на пробирках с допинг-пробами российских спортсменов в Сочи-2014 могли быть нанесены специально.

«Макларен получает за это деньги, готовит доклад на основе показаний одного человека, который сбежал из России – довольно-таки скептически все, но ввиду тех санкций, которые сейчас применяются к России, это все очень серьезно, любой информационный повод используется против России, не только в спорте, но и в политике.

И здесь такой «замес» у нас происходит «политически-спортивный», да. И не хотелось бы видеть в спорте больше политики, чем спорта.

Пока в доказательной базе какие-то царапины на пробирках. Да – это серьезно, серьезное обвинение, но опять же нужно доказать, что были сфальсифицированы результаты. Царапины, на мой взгляд, могли специально нанести, чтобы скомпрометировать Россию», – сказал Маковеев.