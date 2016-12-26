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    Андрей Маковеев: «Царапины на пробирках могли специально нанести, чтобы скомпрометировать Россию»

    Теги Андрей Маковеев Сочи-2014 сборная России допинг Ричард Макларен политика

    Бывший российский биатлонист Андрей Маковеев заявил, что царапины на пробирках с допинг-пробами российских спортсменов в Сочи-2014 могли быть нанесены специально.

    «Макларен получает за это деньги, готовит доклад на основе показаний одного человека, который сбежал из России – довольно-таки скептически все, но ввиду тех санкций, которые сейчас применяются к России, это все очень серьезно, любой информационный повод используется против России, не только в спорте, но и в политике.

     И здесь такой «замес» у нас происходит «политически-спортивный», да. И не хотелось бы видеть в спорте больше политики, чем спорта.

    Пока в доказательной базе какие-то царапины на пробирках. Да – это серьезно, серьезное обвинение, но опять же нужно доказать, что были сфальсифицированы результаты. Царапины, на мой взгляд, могли специально нанести, чтобы скомпрометировать Россию», – сказал Маковеев.

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