Олимпийский чемпион Бьорн Ферри пояснил свою позицию на полный запрет использования медицинских препаратов в спорте.

«Те, кто болен, принимают лекарства. Но это не должно быть так, что ты становишься сильнее, принимая это лекарство. Об этом идет дискуссия. Лекарство от астмы выводит на уровень выше нормального. А тогда это ведет к улучшению результатов.

Мы много говорим о Лэнсе Армстронге, Бене Джонсоне, Йохане Мюлегге и других явных случаях мошенничества. Но иногда маленькие цифры являются решающими. Я бы удвоил число подиумов, если бы в каждой гонке бежал на пять секунд быстрее. И обычным людям это сложно понять. Пять секунд – не такая большая разница. «О, черт, как быстро он бежит. Он наверняка на допинге». Но это не так.

В Швеции мы не осмеливаемся говорить об этом, потому что многие используют препараты от астмы. Сейчас в прямом эфире говорится о том, что они улучшают результаты – но никто не хочет это слушать. Это слишком чувствительная тема, многие в это вовлечены. Мы, эксперты, тоже. Очень многие действующие спортсмены.

Все пытаются сделать максимум в пределах правил. А если они туманные и тупые, то существует пространство для маневра с целью добраться до максимальной границы. Но я считаю, что это неправильно, что здоровые люди должны принимать лекарства, чтобы получить шанс выиграть олимпийские медали.

Я вижу свою ответственность в том, чтобы поднять этот вопрос. Потому что это совершенно беззубо, что ни один из экспертов не осмеливается высказаться, потому что они чувствуют себя связанными какими-то личными отношениями.

Моя работа в том, чтобы провести расследование. Я вношу свой вклад в дебаты, в которых что-то умалчивается, потому что люди не осмеливаются сделать это сами. Я указываю пальцем на суть проблемы. Об этом нужно говорить. Думаю, что 85 процентов спортсменов со мной согласны», – сказал Ферри.