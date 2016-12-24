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    Бьорн Ферри: «В прямом эфире говорят, что препараты от астмы улучшают результаты, но никто не хочет это слушать»

    Теги Бьорн Ферри допинг сборная Швеции

    Олимпийский чемпион Бьорн Ферри пояснил свою позицию на полный запрет использования медицинских препаратов в спорте.

    «Те, кто болен, принимают лекарства. Но это не должно быть так, что ты становишься сильнее, принимая это лекарство. Об этом идет дискуссия. Лекарство от астмы выводит на уровень выше нормального. А тогда это ведет к улучшению результатов.

    Мы много говорим о Лэнсе Армстронге, Бене Джонсоне, Йохане Мюлегге и других явных случаях мошенничества. Но иногда маленькие цифры являются решающими. Я бы удвоил число подиумов, если бы в каждой гонке бежал на пять секунд быстрее. И обычным людям это сложно понять. Пять секунд – не такая большая разница. «О, черт, как быстро он бежит. Он наверняка на допинге». Но это не так.

    В Швеции мы не осмеливаемся говорить об этом, потому что многие используют препараты от астмы. Сейчас в прямом эфире говорится о том, что они улучшают результаты – но никто не хочет это слушать. Это слишком чувствительная тема, многие в это вовлечены. Мы, эксперты, тоже. Очень многие действующие спортсмены.

    Все пытаются сделать максимум в пределах правил. А если они туманные и тупые, то существует пространство для маневра с целью добраться до максимальной границы. Но я считаю, что это неправильно, что здоровые люди должны принимать лекарства, чтобы получить шанс выиграть олимпийские медали.

    Я вижу свою ответственность в том, чтобы поднять этот вопрос. Потому что это совершенно беззубо, что ни один из экспертов не осмеливается высказаться, потому что они чувствуют себя связанными какими-то личными отношениями.

    Моя работа в том, чтобы провести расследование. Я вношу свой вклад в дебаты, в которых что-то умалчивается, потому что люди не осмеливаются сделать это сами. Я указываю пальцем на суть проблемы. Об этом нужно говорить. Думаю, что 85 процентов спортсменов со мной согласны», – сказал Ферри.

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