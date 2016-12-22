Вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко поделился мнением о решении Международного союза биатлонистов (IBU) по допинговым обвинениям против российских биатлонистов.

«Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека.

Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство – невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир.

Я думаю, если так будут поступать все федерации, мы увидим, что первая часть, связанная с тысячными списками, она должна посыпаться.

Что касается бойкота – это давление, абсолютная политика. За такие призывы к бойкоту спортсмены должны наказываться», – сказал Мутко.