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    Виталий Мутко: «В биатлоне принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно»

    Теги Виталий Мутко сборная России сборная России жен допинг СБР IBU Ричард Макларен

    Вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко поделился мнением о решении Международного союза биатлонистов (IBU) по допинговым обвинениям против российских биатлонистов.

    «Принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека.

    Я уверен, что наша федерация покажет, что большинство спортсменов уже было наказано, а большинство – невиновно. Не вижу в данном случае проблем. Надеюсь, так будет поступать весь спортивный мир.

    Я думаю, если так будут поступать все федерации, мы увидим, что первая часть, связанная с тысячными списками, она должна посыпаться.

    Что касается бойкота – это давление, абсолютная политика. За такие призывы к бойкоту спортсмены должны наказываться», – сказал Мутко.

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