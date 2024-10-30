Рубка финалистов Запада закончилась классикой – контрольным от Дончича с 8 метров!

«Даллас» и «Миннесота» снова подарили нам яркую палитру эмоций!

Ирвинг с Дончичем снова решили исход в клатче, а Эдвардс провел самую результативную четверть в жизни!

Главное – о триллере в Миннесоте.

В первой половине оба лидера травмировались

Энтони Эдвардса в первой четверти было не остановить. Начав матч с резвого прохода под кольцо, он почти сразу же начал обстреливать «Даллас» бросками с дальней дистанции. Получалось у него это замечательно: 6 попаданий из-за дуги в одной четверти (повторение лучшего результата в карьере) и рекордные 24 очка позволили «Миннесоте» немного оторваться от противника под конец двенадцатиминутки.

Лука же в начале встречи никак не мог нащупать бросковый ритм , очки «Маверикс» главным образом приносили активная игра в «краске», где прекрасно себя чувствовал Гэффорд, и проблемы «Миннесоты» на старте сезона в транзишне.

Эдвардс после парочки столкновений в конце первой и начале второй четверти перестал брать игру на себя, бросив в кольцо всего раз до конца первой половины.

Пока он приходил в себя, Рэндл и Наз Рид отвечали за набор очков. 4/4 трехочковых на двоих во второй четверти.

«Даллас», несмотря на это, коллективными усилиями успел вернуться в игру еще до перерыва.

В одном из эпизодов настала уже очередь Дончича взывать к медицинской помощи. В столкновении с Макдэниелсом Луке прилетело по и так больному колену. Он, правда, успел набрать в этот момент еще два очка, когда защита «Миннесоты» снова оказалась разорванной в переходе после очередной потери мяча.

Травма в итоге не помешала словенцу вернуться на площадку во второй половине матча.

На перерыв команды уходили с небольшим преимуществом «Маверикс», 61:59.

Маленькие «Далласа» вновь делают разницу

«Миннесота» в начале 3-й четверти благодаря активной игре на щите противника и двум точным попаданиям Конли издалека сразу же организовала рывок 10:0.

И тут включился Ирвинг, который в начале помог техасцам сравнять счет, а дальше вместе с Граймсом организовать уже спурт «Далласа», во многом определивший исход матча. Кайри же набрал 16 очков 3-й двенадцатиминутке.

Параллельно с этим к проблемам «Миннесоты» добавился еще и паркет: игроки «Вулвз», в том числе многострадальный Эдвардс, несколько раз не могли устоять на ногах.

«Миннесота» пыталась вернуться в игру в 4-й четверти и даже в какой-то момент сократила отставание до 2 очков усилиями главным образом Александра Уокера, но по традиции включившийся в пару к Ирвингу под конец встречи Лука не позволил «Вулвз» перевернуть игру.

Пару бросков с отклонениями и степ-бэками, а также красивый проход под кольцо с сопротивлением Гобера, закончившийся лэй-апом, позволили «Маверикс» сначала удержать перевес, а потом и завершить все страдания «Миннесоты» супердальним попаданием под конец владения за минуту до конца основного времени.

Проведший в целом отличный матч Ирвинг подарил надежду «Миннесоте», смазав оба броска с линии, но Эдвардс при минус 4 за 18 секунд до финальной сирены допустил очередную потерю «волков» (двадцатую в игре) в борьбе с Маршаллом. Тот в свою очередь был точен со штрафных, официально оформив очередную победу «Далласа» на паркете «Миннесоты».

Резюме

«Даллас» определенно одержал сегодня лучшую победу в сезоне при не самой хорошей игре Дончича в первых 3-х четвертях. Лука был сегодня «холодным», но смог в самый нужный момент попасть единственный успешный для себя дальний бросок (1/8). Первый по-настоящему хороший матч в сезоне провел и Вашингтон, который помог команде сегодня на обеих половинах площадки. Лучшим же в составе техасцев был, конечно же, Кайри.

«Миннесота», несмотря на впечатляющий старт Эдвардса в этой встрече, снова оказалась не в состоянии сдержать звездное дуо «Далласа» в решающие минуты. Плюс большое количество потерь и проблемы в обороне позволили сопернику набрать много легких очков, а также удержаться в игре в первой половине. Переход от игры с Таунсом к новой формации пока проходит не так гладко. Новый стиль с часто бросающим издали Эдвардсом (13,3 попытки в среднем за игру) и таким же Дивинченцо пока не дает необходимого преимущества в атаке, даже при условии высокоэффективной игры Рэндла до этого момента (63% с дистанции).

Матч же получился весьма неровным для обеих команд, со вспышками главных звезд в разные отрезки. В итоге победа снова у «Далласа», а сумасшедший трехочковый бросок Дончича под занавес уже становится чем-то обыденным для игр в Миннесоте.

Фото: Gettyimages /David Berding / Stringer