Первое поражение «Селтикс» – классика: провал лидеров в овертайме и трехочковая торпеда от Сиакама

«Бостон», и так входящий в статусе чемпиона в новый баскетбольный год, на старте сезона уже выдал 4-0. «Селтикс» не играют в режиме автопилота, но объективно не сталкивались до сегодняшнего дня с большими проблемами ни с кем из соперников. «Пэйсерс» же, очевидно, больше оппонентов желали победить в этот вечер.

Диаметрально разное восприятие момента командами внесло свои коррективы. Попробуем рассказать, что еще повлияло на исход сегодняшнего матча.

Манера игры «Бостона», которая его и погубила

Во-первых, абсолютный лидер по количеству трехочковых попыток за игру (51,6 в среднем и 57 сегодня) «Бостон» сегодня попал явно меньше ожидаемого – только 19. «Индиана» же, способная в хороший свой день взвинтить темп игры и наказывать в быстром отрыве едва ли не лучше всех в лиге, смогла в этот вечер еще и здорово подбирать мяч (57 сегодня / 42 за матч в среднем) и постоянно терроризировать защиту «Бостона» в этих самых отрывах.

Дополнительной проблемой тут служило еще и высокое качество самих нереализованных трехочковых, которые «Бостон» совершал. «Селтикс» не попали некоторые совершенно открытые попытки (главным образом Тейтум и Браун), и в какие-то моменты было видно, что этого не ждали даже их одноклубники, просто наблюдавшие за полетом мяча в корзину. Да, подобрали «зеленые» на щите «Пэйсерс» солидные 18 мячей, но первым темпом на подбор местами не добегали, ожидая более эффективной реализации Джеев и получая в ответ отлично работавший сегодня быстрый выход «Индианы» в атаку.

Во-вторых, «Индиана» располагает набором больших и (или) быстрых игроков, обороняться против которых хорошо могут в первую очередь как раз Тейтум и Браун , оказывавшиеся иногда просто отрезанными на чужой половине после очередного промаха. У них в итоге на двоих сегодня только 38% за игру на целых 55 попыток, а с дистанции и того хуже, 6/29 (20,6%). Этот фактор позволил «Индиане» играть в свой привычный, очень быстрый баскетбол, хорошо реализовывая в предоставленных ситуациях преимущество в случившихся матчапах.

«Пэйсерс» – тоже молодцы

«Индиана», хоть и со скрипом, довела дело до итоговой победы.

Сама судьба была на стороне команды из Индианаполиса, предопределив отчасти течение сегодняшней игры. Без болеющего Тернера и травмировавшегося в первой половине Нембхарда, плюсы игры Джексона и (особенно) Матурина, заменивших отсутствующих, сегодня проявились по полной. Более быстрый, чем Майлз, на ногах Джексон лучше подходит для обороны против более высокой игры «Селтикс» и мог эффективнее местами помогать команде «ин-энд-аут». То же самое и с Нембхардом, которого, конечно, не хватало в конце основного времени и кто мог бы лучше помочь удержать мяч и преимущество в основное время, в отличие от Бенедикта. Но в целом очень быстрый Матурин (30 очков) был большую часть игры агрессивным на кольце и в проходе (11 штрафных и 11 подборов), что было крайне необходимым «Индиане» для сегодняшней победы.

«Пэйсерс», хоть и считается (и является) командой с проблемами в обороне даже в своем лучшем виде, располагает достаточно сильными персональщиками: Сиакам, Нейсмит, Нембхард и Макконнелл на своих позициях близки к статусу как минимум хороших защитников.

Двое из них, Сиакам и Макконнелл, сегодня были хороши на своей половине площадки: Макконнелл не давал продохнуть спокойно Притчарду, а Паскаль хорошо сопротивлялся обоим Джеям.

Сиакаму же удалось провести еще и отличный матч в атаке, кроме 6/8 бросков с дистанции на его счету 5 подборов в нападении и 5 результативных передач. Пару потерь Паскаля в конце основного времени, конечно, помогли «Селтикс» вернуться в игру, но его быстрое осознание эпизода под занавес овертайма позволило ему принять, пожалуй, самое правильное решение – бросить через маленького Уайта победный трехочковый (вместо продавливания скилловатого в обороне Деррика) и принести «Индиане» очень важную победу.

Качественную игру наконец-то выдал и Халибертон, у него 12 передач на одну потерю и такой нужный трехочковый в овертайме.

«Бостон» при этом мог достаточно буднично победить

Опять же, очень слабая по эффективности игра лидеров сыграла с «Селтикс» злую шутку, но в реальности запас «кельтов» настолько велик, что они вполне могли уехать из Индианаполиса с победой, даже при условии всего вышесказанного.

Браун смазал не только все с дистанции, но и несколько абсолютно простых лэй-апов. То же самое другие игроки «зеленых», интенсивность и вовлеченность с их стороны начала реально чувствоваться только под конец. В игру вернулись именно благодаря этому хаслу, хватило нескольких (3) перехватов в самом конце и более плотной игры в защите, чтобы рывком и трехочковым Тейтума перевести матч в овертайм, где уже Браун успел в очередной раз на ровном месте потерять мяч и вдобавок выкинуть на двоих с Тейтумом 0/6 с игры и 1/4 со штрафной линии. Маззулла еще и дал отдохнуть Холидэю с Хорфордом, в игру они после 3-й четверти не возвращались.

При такой комбинации факторов и достаточно хорошей игре финалиста прошлого года востока «Индианы» «Бостон» уступил всего в 3 очка. На старте чемпионата они уже успели уверенно обыграть «Нью-Йорк» и «Бакс».

Такие игры периодически будут происходить в матчах «Селтикс», когда мотивация одних сильно превосходит мотивацию других. Никаких реальных выводов про команду делать по таким играм не имеет никакого смысла.

«Индиане» же это может дать хороший буст в попытках оживить мечты о повторении прошлогодней сказки.

Фото: Gettyimages /Justin Casterline / Stringer