Матеранский на весь мир обстебал часы Джейсона Тейтума. Они стоят 200 тысяч долларов

Предъявил за стиль.

Босс «Взял мяч» Дмитрий Матеранский не зря съездил в Абу-даби на выставочные матчи команд НБА. Благодаря одному вопросу, вернее, даже не вопросу, а реплике на послематчевой пресс-конференции он прославился на весь мир: диалог с форвардом «Бостона» Джейсона Тейтума разошелся по всем крупным медиа и форумам в Америке.

«Прежде всего, должен спросить: это у вас настоящие часы на руке? А то выглядят как детские часы или что-то вроде того…»

Джейсон Тейтум был ошарашен – он повернулся к Деррику Уайту, прикрыл лицо руками и в шоке произнес: «Да это какое-то безумие».

Внимание болельщиков всего мира привлекла не только панибратская манера журналиста и забавная реакция на нее суперзвезды баскетбола, но и то, что многие медиа изначально неверно идентифицировали обсуждаемые часы. Известие о том, как Матеранский поговорил с Тейтумом, разошлось под заголовком «Журналист поглумился над часами Тейтума за 2,8 миллиона долларов». Многие посчитали, что на руке игрока модель Richard Mille RM 88 Smiley , которая стоит как раз столько.

Однако нет.

Тейтум не приобретал себе новые часы специально для поездки в Абу-даби. На нем была его привычная модель, в которой он неоднократно появлялся на пресс-конференциях во время прошлогоднего плей-офф: это RM 07-01 CRMA2 , модель, она стоит всего 205 тысяч долларов. Модель была выпущена в сентябре 2023 года и вдохновлена «Мемфисской группой», группой итальянских дизайнеров, которая в 1980-х выпускала постмодернистскую мебель, светильники, ковры, керамику, изделия из стекла и металла.

Интересно, что компания Richard Mille характеризует эти часы как «женские».

Часы привлекли внимание некоторых болельщиков еще во время плей-офф: в соцсетях многие писали о том, что они выглядят безвкусно и, конечно, не должны столько стоит (о бренде Richard Mille такое часто пишут, а у Тейтума есть еще и модель Richard Mille RM055 Bubba Watson за 500 тысяч долларов).

Однако эксперты из GQ посчитали, что на Тейтуме, который тогда был одет в фиолетовый свитер и майку того же цвета, они смотрятся очень задорно и придают изюминку его классическому стилю. И уж, как минимум, они выглядят оригинально на фоне однотипных спортивных часов или сложных механизмов, которыми обычно обвешиваются спортсмены.

«Эта коллекция представлена в трех цветах, напоминающих о лете, обеспечиваемых румяно-розовой, лавандовой и пудрово-голубой керамикой, – говорится в официальном описании на сайте. – Эти оттенки были тщательно подобраны с тем, чтобы образовывать элегантный контраст с другими тонами часов.

Tetragonal Zirconia Polycrystal – это биосовместимая керамика, более чем на 95% состоящая из циркония (ZrO2). Среди ее свойств – превосходная устойчивость к коррозии, высокая твердость (1,400 по шкале Виккерса), благодаря которой она практически не подвержена образованию царапин, прочность выше, чем у сапфира, в сочетании с малой плотностью – около 6 г/см3. Кроме того, субмикронная зернистость позволяет обработать поверхность до безупречной матовости.

Поэтому для создания безелей сложной формы требуется долгий и сложный процесс станочной обработки и шлифовки с использованием инструментов с алмазными насадками. Боковая поверхность корпуса из белого золота с микроструйной обработкой имеет выступающие опоры по периметру.

Трехсоставный корпус сохраняет водонепроницаемость на глубине до 50 метров благодаря двум прокладкам круглого сечения из нитрила. Он крепится 12 винтами с каннелюрами из титана Grade 5 и износостойких шайб из нержавеющей стали 316L».

Интересная особенность часов – ротор с изменяемой геометрией: «он встроен в конструкцию калибра, что позволяет эффективно адаптировать процесс автоматического завода к уровню физической активности их владельца. Корректировка производится перемещением двух грузиков, крепящихся винтами с каннелюрами. Чем ближе грузики расположены друг к другу, тем выше показатель инерции и, соответственно, тем быстрее взводится пружина заводного барабана. При смещении грузиков к краям ротора показатель инерции уменьшается, и завод барабана замедляется».

Еще более интересная особенность: гарантия на такие часы составляет всего два года. Хотя казалось бы.

Хорошо известно, что Джейсон Тейтум очень хорошо разбирается в дорогих часах и часто хвастается самыми оригинальными и дорогими моделями.

Как-то он рассказывал журналу Haute Time следующее.

«Для обычного человека все часы одинаковые. Вот у меня есть «покрытая инеем» модель Audemars Piguet 2020 года. Ее отличает покрытый инеем каркас, такой я видел мало у кого, это крайняя редкость. У многих часы как будто размороженные, они ничего не стоят. Но здесь они действительно взяли алмаз и использовали его для отделки. Выглядит так, будто алмазная крошка лежит как снежинки. Это первые суперредкие часы, которые я себе приобрел. Я надеваю их только на особые мероприятия, туда, где люди смогут оценить их. Знаете, когда к тебе подходят и спрашивают: «Ты где такое взял? Когда ты их купил?» Это очень приятное чувство. Очень приятно понимать, что у тебя есть что-то, что больше нет ни у кого».

В данном случае, видимо, опыт получился противоположным.

За исключением GQ и Robb Report, редкие вкусы Тейтума никто не оценил. На reddit о Дмитрии Матеранском можно прочитать такое:

«Журналист не обманул».

«Часы выглядят ужасно».

«Почти так же ужасно, как татуировки Тейтума».

«Сначала я подумал, что журналист – придурок, но потом посмотрел на часы: возможно, что он и придурок, но он прав».

«Думаю, журналист даже не знал, что это за часы, он просто обстебал его за самую тупую покупку на свете».

«Потребительство – это психологическая болезнь».

Ужасное лето для Тейтума не заканчивается: сначала его обругали за то, что он привел свою команду к чемпионству, потом посадили на лавку в сборной США, теперь вот Дмитрий Матеранский нашел изъян в его стиле.

Фото: richardmille.com ; Gettyimages.ru /Ethan Miller