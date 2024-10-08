Матеранский на весь мир обстебал часы Джейсона Тейтума. Они стоят 200 тысяч долларов
Предъявил за стиль.
Босс «Взял мяч» Дмитрий Матеранский не зря съездил в Абу-даби на выставочные матчи команд НБА. Благодаря одному вопросу, вернее, даже не вопросу, а реплике на послематчевой пресс-конференции он прославился на весь мир: диалог с форвардом «Бостона» Джейсона Тейтума разошелся по всем крупным медиа и форумам в Америке.
«Прежде всего, должен спросить: это у вас настоящие часы на руке? А то выглядят как детские часы или что-то вроде того…»
Джейсон Тейтум был ошарашен – он повернулся к Деррику Уайту, прикрыл лицо руками и в шоке произнес: «Да это какое-то безумие».
Внимание болельщиков всего мира привлекла не только панибратская манера журналиста и забавная реакция на нее суперзвезды баскетбола, но и то, что многие медиа изначально неверно идентифицировали обсуждаемые часы. Известие о том, как Матеранский поговорил с Тейтумом, разошлось под заголовком «Журналист поглумился над часами Тейтума за 2,8 миллиона долларов». Многие посчитали, что на руке игрока модель Richard Mille RM 88 Smiley, которая стоит как раз столько.
Однако нет.
Тейтум не приобретал себе новые часы специально для поездки в Абу-даби. На нем была его привычная модель, в которой он неоднократно появлялся на пресс-конференциях во время прошлогоднего плей-офф: это RM 07-01 CRMA2, модель, она стоит всего 205 тысяч долларов. Модель была выпущена в сентябре 2023 года и вдохновлена «Мемфисской группой», группой итальянских дизайнеров, которая в 1980-х выпускала постмодернистскую мебель, светильники, ковры, керамику, изделия из стекла и металла.
Интересно, что компания Richard Mille характеризует эти часы как «женские».
Часы привлекли внимание некоторых болельщиков еще во время плей-офф: в соцсетях многие писали о том, что они выглядят безвкусно и, конечно, не должны столько стоит (о бренде Richard Mille такое часто пишут, а у Тейтума есть еще и модель Richard Mille RM055 Bubba Watson за 500 тысяч долларов).
Однако эксперты из GQ посчитали, что на Тейтуме, который тогда был одет в фиолетовый свитер и майку того же цвета, они смотрятся очень задорно и придают изюминку его классическому стилю. И уж, как минимум, они выглядят оригинально на фоне однотипных спортивных часов или сложных механизмов, которыми обычно обвешиваются спортсмены.
«Эта коллекция представлена в трех цветах, напоминающих о лете, обеспечиваемых румяно-розовой, лавандовой и пудрово-голубой керамикой, – говорится в официальном описании на сайте. – Эти оттенки были тщательно подобраны с тем, чтобы образовывать элегантный контраст с другими тонами часов.
Tetragonal Zirconia Polycrystal – это биосовместимая керамика, более чем на 95% состоящая из циркония (ZrO2). Среди ее свойств – превосходная устойчивость к коррозии, высокая твердость (1,400 по шкале Виккерса), благодаря которой она практически не подвержена образованию царапин, прочность выше, чем у сапфира, в сочетании с малой плотностью – около 6 г/см3. Кроме того, субмикронная зернистость позволяет обработать поверхность до безупречной матовости.
Поэтому для создания безелей сложной формы требуется долгий и сложный процесс станочной обработки и шлифовки с использованием инструментов с алмазными насадками. Боковая поверхность корпуса из белого золота с микроструйной обработкой имеет выступающие опоры по периметру.
Трехсоставный корпус сохраняет водонепроницаемость на глубине до 50 метров благодаря двум прокладкам круглого сечения из нитрила. Он крепится 12 винтами с каннелюрами из титана Grade 5 и износостойких шайб из нержавеющей стали 316L».
Интересная особенность часов – ротор с изменяемой геометрией: «он встроен в конструкцию калибра, что позволяет эффективно адаптировать процесс автоматического завода к уровню физической активности их владельца. Корректировка производится перемещением двух грузиков, крепящихся винтами с каннелюрами. Чем ближе грузики расположены друг к другу, тем выше показатель инерции и, соответственно, тем быстрее взводится пружина заводного барабана. При смещении грузиков к краям ротора показатель инерции уменьшается, и завод барабана замедляется».
Еще более интересная особенность: гарантия на такие часы составляет всего два года. Хотя казалось бы.
Хорошо известно, что Джейсон Тейтум очень хорошо разбирается в дорогих часах и часто хвастается самыми оригинальными и дорогими моделями.
Как-то он рассказывал журналу Haute Time следующее.
«Для обычного человека все часы одинаковые. Вот у меня есть «покрытая инеем» модель Audemars Piguet 2020 года. Ее отличает покрытый инеем каркас, такой я видел мало у кого, это крайняя редкость. У многих часы как будто размороженные, они ничего не стоят. Но здесь они действительно взяли алмаз и использовали его для отделки. Выглядит так, будто алмазная крошка лежит как снежинки. Это первые суперредкие часы, которые я себе приобрел. Я надеваю их только на особые мероприятия, туда, где люди смогут оценить их. Знаете, когда к тебе подходят и спрашивают: «Ты где такое взял? Когда ты их купил?» Это очень приятное чувство. Очень приятно понимать, что у тебя есть что-то, что больше нет ни у кого».
В данном случае, видимо, опыт получился противоположным.
За исключением GQ и Robb Report, редкие вкусы Тейтума никто не оценил. На reddit о Дмитрии Матеранском можно прочитать такое:
«Журналист не обманул».
«Часы выглядят ужасно».
«Почти так же ужасно, как татуировки Тейтума».
«Сначала я подумал, что журналист – придурок, но потом посмотрел на часы: возможно, что он и придурок, но он прав».
«Думаю, журналист даже не знал, что это за часы, он просто обстебал его за самую тупую покупку на свете».
«Потребительство – это психологическая болезнь».
Ужасное лето для Тейтума не заканчивается: сначала его обругали за то, что он привел свою команду к чемпионству, потом посадили на лавку в сборной США, теперь вот Дмитрий Матеранский нашел изъян в его стиле.
Фото: richardmille.com; Gettyimages.ru/Ethan Miller