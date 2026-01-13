0

ACB. «Валенсия» уверенно разобралась с «Сарагосой»

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошел один матч.

«Валенсия» разгромила «Сарагосу».

Регулярный чемпионат

Положение командРеал – 13-2, Валенсия – 12-3, Барселона –11-4, Мурсия – 10-5, Ховентуд – 10-5, Баскония – 9-5, Тенерифе – 9-6, Уникаха – 9-6, Бильбао – 7-8, Гран-Канария – 6-8, Сарагоса – 6-9, Жирона – 6-9, Бреоган – 6-9, Форса Льейда – 6-9, Манреса – 6-9, Андорра – 4-11, Сан-Пабло Бургос – 3-12, Гранада – 1-14.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
