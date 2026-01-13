  • Спортс
1

Адриатическая лига. «Црвена Звезда» одержала победу над «Босна Роял», «Дубай» уверенно обыграл «Борац Чачак»

Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли три матча.

«Црвена Звезда» взяла верх над «Босна Роял», «Дубай» выиграл у «Бораца Чачак».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Группа A

Положение команд: Дубай ОАЭ – 12-0, Партизан Сербия – 11-1, Клуж Румыния – 9-4, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-4, ФМП Сербия – 5-7, Борац Чачак Сербия – 3-9, КРКА Словения – 3-9, Сплит Хорватия – 3-10, Студентски центар Черногория – 2-11.

Группа B

Положение команд: Будучность Черногория – 10-2, Цедевита-Олимпия Словения – 10-3, Црвена Звезда Сербия – 9-3, Босна Роял Босния и Герцеговина – 6-6, Спартак Суботица Сербия – 7-6, Мега Сербия – 4-8, Задар Хорватия – 4-9, Вена Австрия – 3-9, Илирия Словения – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
