Чемпионат Италии. 25 очков Амедео Делла Валле помогли «Брешии» победить «Удине», «Тренто» разобрался с «Тревизо»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли три матча.

Благодаря 25 очкам Амедео Делла Валле «Брешия» одолела «Удине». «Тревизо» крупно уступил «Тренто». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Брешия – 14-2, Виртус – 13-2, Милан – 12-3, Венеция – 11-4, Дертона – 10-6, Триест – 8-7, Ваноли Кремона – 7-8, Наполи – 7-9, Тренто – 7-9, Удине – 6-10, Варезе – 5-10, Динамо Сассари – 5-11, Реджо-Эмилия – 5-11, Канту – 4-12, Тревизо – 3-13. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.