Айзейя Вашингтон близок к переходу в «Сарагосу» («Свободный агент»)

Разыгрывающий, покинувший «Пари НН», может продолжить карьеру в Испании.

Разыгрывающий Айзейя Вашингтон близок к переходу в испанскую «Сарагосу», об этом сообщает Telegram-канала «Свободный агент». Ранее главный тренер «Пари НН» Сергей Козин потвердел, что американец сменит команду.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ 27‑летний баскетболист демонстрировал среднюю статистику: 15,1 очка, 4,2 подбора и 5,9 передачи за матч. «Сарагоса », которая занимает 14‑е место в чемпионате Испании (6 побед в 16 матчах), намерена усилить игру за счет нового разыгрывающего.