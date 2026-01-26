  • Спортс
  • НБА. 32 очка и 11 подборов Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Голден Стэйт», 24 очка и 10 подборов Уильямсона помогли «Новому Орлеану» победить «Сан-Антонио» и другие результаты
120

НБА. 32 очка и 11 подборов Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Голден Стэйт», 24 очка и 10 подборов Уильямсона помогли «Новому Орлеану» победить «Сан-Антонио» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Миннесота» разгромно уступила «Голден Стэйт» (85:111), несмотря на 32 очка и 11 подборов Энтони Эдвардса (13 из 20 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 2 из 3 с линии).

«Оклахома» проиграла «Торонто» (101:103).

Егор Дёмин набрал 12 очков (3 из 11 с игры, 3 из 10 из-за дуги), 2 подбора и 5 передач в проигранном матче с «Клипперс» (89:126).

«Новый Орлеан» победил «Сан-Антонио» (104:95), на счету звезды «Пеликанс» Зайона Уильямсона 24 очка и 10 подборов (10 из 18 с игры, 4 из 5 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
120 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Стала появляться небрежность в анонсах, пропускают Бруклин Демина
Ответ mold-cel
Стала появляться небрежность в анонсах, пропускают Бруклин Демина
Демину надо набирать побольше, чем 6 очков, чтобы снова владеть Бруклином
Ответ D-M
Демину надо набирать побольше, чем 6 очков, чтобы снова владеть Бруклином
в данном случае чисто вопрос к тренеру! явно какая-то установка выполнять мало броском. да и играет он последние матчи очень мало!
Рапторс — красавцы. 4–1 по результатам поездки на Запад и победа над Оклой как вишенка на торте 🔥
Волки позоные.
Окла без Хартештайна просто команда нба, нет такого уровня непобедимости) Чэт без Айзеи уж очень сомнительно выглядит когда один
Ответ Мурзин Ринат
Окла без Хартештайна просто команда нба, нет такого уровня непобедимости) Чэт без Айзеи уж очень сомнительно выглядит когда один
Да, Хартенштайн - это основа их обороны и матчи без него тому доказательство.
Ответ Sm0k1n
Да, Хартенштайн - это основа их обороны и матчи без него тому доказательство.
Проблема ещё в том, что надо на следующий год выбирать кого-то продлевать либо его , либо Дорта! Оставят Айзею, то в 2027 не хватит денег на Дорта и других
Зайон сегодня Витька вообще не замечает. Накидал уже от души через него.
Куикли с Барнсом просто вынесли Оклу в концовке!
Охламоны и рекорд, бла блла бла.
Тут бы хотя бы 65-17 закончить
Ответ Вадим Ермаков
Охламоны и рекорд, бла блла бла. Тут бы хотя бы 65-17 закончить
65 это выдающийся результат для любой команды НБА
Ответ Вадим Ермаков
Охламоны и рекорд, бла блла бла. Тут бы хотя бы 65-17 закончить
Закончат 37-45
У игроков миньки будто руки маслом смазаны, мяч вообще не держится
Глядя на сливной бачок "команды Дёмина" понимаешь, какая редисочная эта система пиков в Лиге. 50 очков за полчаса игры еле набрали и им за это пик? По мне так попал в плей-инн-преимущество. Юудут за плей-инн сначала бороться. А те, кто сливает- пущай разыгрывают между собой "Кубок Лузера" во время плей-офф. Выиграл-получи преимущество на драфте, а нет так и сиди в своём болоте ещё лет сто. Всё лучше, чем "случайные" пики Мавз и Филли в том году
Ответ Pomor191
Глядя на сливной бачок "команды Дёмина" понимаешь, какая редисочная эта система пиков в Лиге. 50 очков за полчаса игры еле набрали и им за это пик? По мне так попал в плей-инн-преимущество. Юудут за плей-инн сначала бороться. А те, кто сливает- пущай разыгрывают между собой "Кубок Лузера" во время плей-офф. Выиграл-получи преимущество на драфте, а нет так и сиди в своём болоте ещё лет сто. Всё лучше, чем "случайные" пики Мавз и Филли в том году
Просто нужно сделать, чтобы у всех команд, не попавших в ПО, были одинаковые шансы на все лотерейные пики.
Как только у Кингз вышли G-лигеры в четвёртой четверти, так сразу процент трёхочковых бросков упал. Причём в соперниках, были такие же игроки и у Пистонс. Как не посмотришь на результаты джи лиги, там просто космические счета бывают, а как только эти игроки играют в рамках НБА, причём протовостоят друг другу, как в данном случае, так вся точность бросков улетучивается.
Ответ Вадим flanec
Как только у Кингз вышли G-лигеры в четвёртой четверти, так сразу процент трёхочковых бросков упал. Причём в соперниках, были такие же игроки и у Пистонс. Как не посмотришь на результаты джи лиги, там просто космические счета бывают, а как только эти игроки играют в рамках НБА, причём протовостоят друг другу, как в данном случае, так вся точность бросков улетучивается.
Или ты играешь на арене в 1000 зрителей или
в 22 000. Абсолютно разное давление испытываешь.
В Джи лиге очень слабый уровень игры, если там Томас и Макланг по 50pts+ клипают:)
