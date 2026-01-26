НБА. 32 очка и 11 подборов Эдвардса не спасли «Миннесоту» от разгрома в игре с «Голден Стэйт», 24 очка и 10 подборов Уильямсона помогли «Новому Орлеану» победить «Сан-Антонио» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Миннесота» разгромно уступила «Голден Стэйт» (85:111), несмотря на 32 очка и 11 подборов Энтони Эдвардса (13 из 20 с игры, 4 из 7 из-за дуги, 2 из 3 с линии).

«Оклахома» проиграла «Торонто» (101:103).

Егор Дёмин набрал 12 очков (3 из 11 с игры, 3 из 10 из-за дуги), 2 подбора и 5 передач в проигранном матче с «Клипперс» (89:126).

«Новый Орлеан» победил «Сан-Антонио» (104:95), на счету звезды «Пеликанс» Зайона Уильямсона 24 очка и 10 подборов (10 из 18 с игры, 4 из 5 штрафных).

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.