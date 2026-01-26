У Джонатана Куминги диагностирован ушиб колена, точные сроки восстановления пока не известны

«Уорриорз» обновили статус Джонатана Куминги.

«Голден Стэйт » сообщил обновленную информацию о состоянии здоровья Джонатана Куминги после того, как форвард был вынужден покинуть матч против «Далласс» в четверг за 3:52 до конца 2-й четверти из-за боли в левом колене.

МРТ, проведенное в пятницу, подтвердило, что у Куминги ушиб, полученный в результате гиперэкстезии коленного сустава.

Команда продолжит наблюдать за динамикой восстановления игрока. В ближайшие дни будет назначена дата повторной оценки его состояния.