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Деннис Скотт: «Яннис Адетокумбо может поступить как Тим Данкан»

Скотт считает, что Адетокумбо может взять пример с Данкана и остаться в «Бакс».

«Яннис Адетокумбо определенно поступит дипломатично. Он находится в той же ситуации, в которой был Кевин Гарнетт, но, по крайней мере, он сначала выиграл чемпионат. В этом разница. У Гарнетта не было перстня, когда он перешел в «Бостон».

Поэтому Яннису нужно честно поговорить с женой и семьей и признаться, что ему не нравится то, что происходит. Или он может поступить как Тим Данкан и сказать «Я огляделся. Мне это не нравится. Давайте вернемся и перестроимся, соберем вокруг меня команду и выиграем еще один чемпионат», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoМилуоки
logoКевин Гарнетт
logoТим Данкан
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
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