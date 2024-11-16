Деннис Скотт: «Яннис Адетокумбо может поступить как Тим Данкан»
Скотт считает, что Адетокумбо может взять пример с Данкана и остаться в «Бакс».
«Яннис Адетокумбо определенно поступит дипломатично. Он находится в той же ситуации, в которой был Кевин Гарнетт, но, по крайней мере, он сначала выиграл чемпионат. В этом разница. У Гарнетта не было перстня, когда он перешел в «Бостон».
Поэтому Яннису нужно честно поговорить с женой и семьей и признаться, что ему не нравится то, что происходит. Или он может поступить как Тим Данкан и сказать «Я огляделся. Мне это не нравится. Давайте вернемся и перестроимся, соберем вокруг меня команду и выиграем еще один чемпионат», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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