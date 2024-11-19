«Все испортил Брон». Иман Шамперт обвинил Леброна Джеймса в том, что звезды стремятся объединяться
Иман Шамперт обвинил Леброна Джеймса в том, что звезды хотят объединяться.
«Человеком, который все испортил, был Брон.
Это как если бы Майкл Джордан сделал так, чтобы вы все могли просто сказать: «Да, я ухожу из этой команды в другую, потому что мне нравится, что говорят владельцы. Если бы Майк сделал это, в лиге не было бы лояльности. Потому что все мы хотели быть похожими на Майка, верно?
Мне кажется, когда Брон сделал так, чтобы можно было объединяться в команды, звездному игроку перестало быть нужно что-то добавлять к своей игре», – сказал чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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