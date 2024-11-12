В «Лейкерс» опасаются по поводу того, как Д’Анджело Расселл отреагирует на перевод на скамейку

У «Лейкерс» есть опасения по поводу Д’Анджело Расселла.

Разыгрывающий «Лейкерс» на прошлой неделе перед матчем против «Филадельфии» был переведен на скамейку запасных. Его место в основе занял Кэм Реддиш.

Расселл заявил, что с пониманием отнесся к решению главного тренера Джей Джей Редика : «Я думал только о победе. Каким бы ни был план, что бы ни понадобилось тренеру, приоритет – добиться победы и стать ее частью».

Как сообщает инсайдер Энтони Ирвин, в «Лейкерс » все же опасаются по поводу того, как Д’Анджело отреагирует на перевод во вторую пятерку в долгосрочной перспективе.

«Источники рассказали, что игроки были несколько удивлены, что Редик так быстро отказался от Рассела в основе, но благодаря улучшенной коммуникации Джей Джей смог сохранить его настрой и правильное восприятие своего решения. Также помогло и то, что он все же дал шанс этому варианту состава в начале сезона.

Некоторые внутри команды все еще обеспокоены тем, как Расселл будет справляться с этой историей с течением времени», – пишет Ирвин.