В «Лейкерс» опасаются по поводу того, как Д’Анджело Расселл отреагирует на перевод на скамейку
Разыгрывающий «Лейкерс» на прошлой неделе перед матчем против «Филадельфии» был переведен на скамейку запасных. Его место в основе занял Кэм Реддиш.
Расселл заявил, что с пониманием отнесся к решению главного тренера Джей Джей Редика: «Я думал только о победе. Каким бы ни был план, что бы ни понадобилось тренеру, приоритет – добиться победы и стать ее частью».
Как сообщает инсайдер Энтони Ирвин, в «Лейкерс» все же опасаются по поводу того, как Д’Анджело отреагирует на перевод во вторую пятерку в долгосрочной перспективе.
«Источники рассказали, что игроки были несколько удивлены, что Редик так быстро отказался от Рассела в основе, но благодаря улучшенной коммуникации Джей Джей смог сохранить его настрой и правильное восприятие своего решения. Также помогло и то, что он все же дал шанс этому варианту состава в начале сезона.
Некоторые внутри команды все еще обеспокоены тем, как Расселл будет справляться с этой историей с течением времени», – пишет Ирвин.
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